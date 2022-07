Cyberrijbewijs komt beschikbaar voor alle scholen in het basisonderwijs

Het cyberrijbewijs voor kinderen in groep 7 en 8 dat nu wordt ontwikkeld door overheid en private partijen komt beschikbaar voor alle scholen in het onderwijs. Het rijbewijs moet voorkomen dat kinderen slachtoffer en dader van cybercrime worden. De pilot van het cyberrijbewijs wordt gehouden voor vijftien klassen verspreid over vier gemeenten.

"Die interventie wordt ontwikkeld in samenwerking met private partners, docenten en leerlingen. Dat is dus voor groep 7 en groep 8. Daarvoor zijn recent cocreatiesessies geweest – zo heten die – met docenten en leerlingen. De pilot start vóór deze zomer", liet toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid afgelopen december weten. Inmiddels is de pilot ook gestart.

"Om daderschap en slachtofferschap in het digitale domein te voorkomen, is de pilot cyberrijbewijs gestart. Binnen deze pilot wordt in het basisonderwijs onderwezen over verschillende vormen van online criminaliteit, waaronder online fraude", schrijft minister Yesilgöz van Justitie in een brief over de integrale aanpak van online fraude aan de Tweede Kamer. Na de pilotfase komt het cyberrijbewijs beschikbaar voor alle scholen in het basisonderwijs, waarbij het programma wordt aangeboden via verschillende onderwijsplatforms.