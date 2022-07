Wetsvoorstel voor aanpak van telefoonspoofing opnieuw vertraagd

Het wetsvoorstel dat telecomproviders verplicht om telefoonspoofing aan te pakken is opnieuw vertraagd. Oorspronkelijk was het plan dat het wetsvoorstel in het derde kwartaal van vorig jaar zou verschijnen. Eind november meldde toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat het wetsvoorstel naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar zou verschijnen, maar dat is ook niet gebeurd.

Nu laat minister Yesilgöz van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het voorstel "voor de zomer" in consultatie gaat. Vaak wordt hierbij gedoeld op het publiceren van het wetsvoorstel op Internetconsultatie.nl, maar daar is nog geen voorstel over aanscherping van het spoofingverbod of de telecomwet te vinden. Security.NL heeft het ministerie dan ook om duidelijkheid gevraagd.

Bij telefoonspoofing krijgt de persoon die wordt gebeld een ander telefoonnummer te zien dan het werkelijke nummer van de beller. Hier wordt onder andere misbruik van gemaakt bij bankhelpdeskfraude. Hierbij bellen oplichters mensen op en doen zich voor als bankmedewerker. Daarbij zorgen ze ervoor dat bij het slachtoffer het telefoonnummer van de bank wordt getoond. Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een rekening van de bank over te maken. In werkelijkheid gaat het om een rekening van een katvanger.

Ook komt het voor dat oplichters het slachtoffer via telefoonspoofing zo ver weten te krijgen om remote beheersoftware te installeren of pincode en pinpas te ontfutselen. De totale schade door bankhelpdeskfraude in Nederland steeg vorig jaar explosief naar 47,6 miljoen euro. In 2020 ging het nog om een bedrag van 26,2 miljoen euro, zo liet de de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) eerder dit jaar weten.

Volgens de minister hebben telecomproviders inmiddels maatregelen getroffen om smishing (sms-phishing) met alphanumerieke en numerieke nummers tegen te gaan, en hebben in samenwerking met banken maatregelen getroffen om spoofing van telefoonnummers van banken tegen te gaan. Daarnaast wordt het spoofingverbod aangescherpt. De regels voor nummerdoorgifte, de afzenderinformatie van een oproep of bericht, zullen daarbij worden aangepast. Ook zullen er regels voor alfanumerieke informatie gaan gelden.

"Het door de minister van Economische Zaken aangekondigde wetsvoorstel tot aanpassing van de Telecommunicatiewet - met aanscherping van het spoofingverbod, een beperking van het gebruik van Nederlandse nummers vanuit het buitenland en flankerende maatregelen – gaat voor de zomer in consultatie", aldus minister Yesilgöz, die toevoegt dat met lagere regelgeving een aantal onderdelen van de wet nader moeten worden ingevuld. Verdere details over de inhoud van het voorstel zijn onbekend.