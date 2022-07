Politie San Francisco wil live met beveiligingscamera's burgers meekijken

De politie van San Francisco heeft een voorstel ingediend waardoor het live met de beveiligingscamera's van burgers en bedrijven kan meekijken. Ook moet het eenvoudiger worden om camerabeelden op te vragen en die met allerlei andere overheidsinstanties, ook buiten de staat, te delen. Amerikaanse burgerrechtenbewegingen, waaronder de ACLU en EFF, slaan alarm en stellen dat het voorstel de privacy en veiligheid van inwoners bedreigt.

Op dit moment mag de politie van de Amerikaanse stad alleen historische beelden met betrekking tot gemelde incidenten met specifieke tijden en locaties opvragen. Het voorstel geeft politie de mogelijkheid om beelden op te vragen waarvan het denkt dat die relevant voor het onderzoek zijn. Daarnaast is er geen limiet aan de hoeveelheid beelden die kan worden opgevraagd en mag het materiaal twee jaar worden bewaard.

Daarnaast mag de politie de beelden met diensten buiten de staat en federale overheidsdiensten delen. Ook is er geen proces beschreven hoe er toegang tot beelden van privécamera's kan worden verkregen. Het is echter het live meekijken met beveiligingscamera's van burgers en bedrijven waar de EFF en ACLU zich de grootste zorgen over maken.

Op deze manier wordt de politiesurveillance enorm vergroot en zal het tot ongekende live surveillance leiden, zo vrezen de burgerrechtenbewegingen. Die vragen de San Francisco Board of Supervisors, dat het voorstel moet beoordelen, in een open brief om het live meekijken om zo mensen te volgen te verbieden en andere beperkingen door te voeren om het uitgebreid opvragen en delen van beeldmateriaal tegen te gaan.