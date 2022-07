Trouw: politie houdt van 9 miljoen mensen automatisch levensgebeurtenissen bij

Verhuizingen, huwelijken en geboortes, van negen miljoen mensen houdt de politie dergelijke levensgebeurtenissen automatisch bij. Ook worden van al deze mensen privacygevoelige gegevens als nationaliteit, adres en burgerservicenummer opgeslagen, zo stelt Trouw op basis van een interne memo die de krant in handen kreeg.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basis Registratie Personen (BRP) en worden automatisch door politie opgevraagd. De politie verzamelt zo informatie over onder anderen verdachten, slachtoffers, getuigen of mensen die ooit een aangifte hebben gedaan. Om ervoor te zorgen dat de gegevens in het systeem van de politie actueel blijven krijgt iedereen een zogenaamde 'afnemersindicatie'.

Wanneer er gegevens in de BRP veranderen wordt dit automatisch in het politiesysteem verwerkt. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens uitte al in 2015 zorgen over de data-afname. Het systeem is echter nog altijd niet aangepast. Dat is wel de bedoeling. Zo krijgen in de toekomst alleen specifieke groepen of handmatig geselecteerde personen een afnemersindicatie. Zo vallen verdachten, mensen met een wapenvergunning of leden van een motorbende in de groepscategorie.

Dat de situatie nog altijd niet is aangepast komt volgens de politie doordat het om grote logge applicaties gaat die niet zomaar zijn uit te zetten. Wel zou er dit jaar met het doorvoeren van het nieuwe beleid begonnen moeten worden. De politie zegt tegenover Trouw dat het een juridische grondslag heeft om de data te verwerken. "We hebben zelf de conclusie getrokken dat we met minder gegevens toe kunnen, en daar werken we aan", aldus Henk Geveke van de korpsleiding.