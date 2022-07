Zevenhonderd openbare locaties in Nederland bieden gratis wifi via publicroam

Op zo'n zevenhonderd openbare locaties in Nederland wordt inmiddels gratis beveiligde wifi door middel van publicroam aangeboden. Het gaat met name om gemeenten en bibliotheken, maar ook zorginstellingen, musea, theaters en sportlocaties. Volgend jaar zou publicroam op meer dan duizend locaties beschikbaar moeten zijn om uiteindelijk een internationaal initiatief te worden, zo laat Mieke van Heesewijk van SIDN fonds weten, dat aan de ontwikkeling en uitrol van publicroam bijdraagt.

Om gebruik te kunnen maken van publicroam moeten gebruikers eerst een account aanmaken. Daarmee kunnen ze vervolgens op alle locaties waar de wifi-dienst actief is inloggen. "Voor publicroam maken we gebruik van een beveiligde wifiverbinding, de open standaard WPA2 Enterprise", zegt Paul Francissen, medeoprichter van publicroam. "Daarnaast respecteren we de digitale rechten van de gebruikers en verkopen of gebruiken we geen persoonlijke data."

Op de eigen website meldt de wifi-aanbieder dat een beperkte hoeveelheid data wordt opgeslagen, waaronder mobiele nummer, de eerste publicroam locatie waar de gebruiker inlogt en op welke locaties de gebruiker online gaat. De gegevens worden volgens publicroam alleen voor het aanbieden van de dienst gebruikt. "Dus geen getrack, geen profiling of enige andere vorm van gebruik van je data. Wij delen je gegevens ook nooit met andere organisaties alleen als daar een wettelijk bevel aan ten grondslag ligt." Verzamelde gegevens worden maximaal drie maanden bewaard en daarna verwijderd.

Volgend jaar zou publicroam op meer dan duizend locaties te vinden moeten zijn. Daarna wil de wifi-aanbieder internationaal. "Als we in Nederland een gevestigde partij zijn, kunnen we onze focus verleggen naar andere landen, zoals België, Duitsland en Zweden. De behoefte van Nederlandse organisaties om klanten of bezoekers gastvrij te ontvangen met veilige wifi, is er ook in andere landen", stelt Van Heesewijk, die toevoegt dat de dienst kan uitgroeien tot een internationaal initiatief.