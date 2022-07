Britse supermarktketen onder vuur over inzet gezichtsherkenningscamera's

De Britse supermarktketen Southern Co-op is onder vuur komen te liggen omdat het gezichtsherkenningscamera's inzet om klanten te filmen en vergelijken met personen op een lijst die volgens het bedrijf "antisociaal gedrag" zouden vertoonden of winkeldieven zouden zijn. De Britse privacyorganisatie Big Brother Watch (BBW) heeft een klacht bij de Britse privacytoezichthouder ingediend.

Volgens BBW gaat het om "Orwelliaanse surveillance" van onschuldige klanten. De camera's worden in 35 supermarkten gebruikt. De database van ongewenste klanten die Southern Co-op bijhoudt bevat geen veroordeelde winkeldieven, maar personen van wie die supermarkt vindt dat ze antisociaal gedrag vertonen of zouden hebben gestolen.

Personen die van de supermarkt een toegangsverbod opgelegd hebben gekregen kunnen via de camera's worden herkend, aldus een woordvoerder tegenover de BBC. Big Brother Watch stelt dat het systeem in strijd met de privacywetgeving is omdat de informatie op een manier wordt verwerkt die niet proportioneel is om misdrijven te voorkomen.