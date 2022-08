Appartementseigenaar moet camera's gericht op galerij van rechter verwijderen

Een appartementseigenaar moet twee camera's die zijn gericht op de galerij verwijderen omdat er geen gerechtvaardigd belang is voor het schenden van de privacy van andere bewoners, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De man woont in een complex met 61 appartementen. Eerder had hij in de gemeenschappelijke ruimte spionnetjes en camera's opgehangen, die de man na sommaties door de VVE verwijderde.

Recentelijk plaatste de man in zijn appartement meerdere camera's, waarvan er twee gericht zijn op de gevel en een deel van de galerij. De VVE vorderde dat de man zijn camera's verwijdert en hem wordt verboden om camera’s rond zijn woning op te hangen die gericht zijn op de gemeenschappelijke en openbare ruimtes.

Volgens de VVE heeft de man de camera's zonder toestemming van de ALV opgehangen die gericht zijn op de gemeenschappelijke ruimte, waarmee hij de privacy van anderen schendt en er daarom sprake van een onrechtmatige situatie is. Alleen de VVE mag na goedkeuring door de ALV camera’s ophangen die gericht zijn op gemeenschappelijke ruimtes en ook alleen als er een objectiveerbare zorg voor de veiligheid van de bewoners en hun zaken bestaat.

De man stelt dat hij meerdere incidenten heeft meegemaakt in en rond zijn woning waardoor een gevoel van onveiligheid is ontstaan. Ook heeft hij te maken gehad met inbraak. De rechter oordeelde dat de man de camera's moet verwijderen. Het filmen van personen of voorwerpen buiten de woning is onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alleen met een gerechtvaardigd belang toegestaan.

Volgens de rechter is niet gebleken dat in de buurt en het appartementencomplex veel inbraken plaatsvinden. Bovendien hangen er in het appartementencomplex bij de toegangsdeuren en in de parkeergarage camera’s, zodat de eigendommen van de man ook hierdoor al extra beveiligd worden. Een objectieve reden voor de man om naast zijn eigendommen ook de galerij te filmen ontbreekt dan ook, aldus de rechter.

Die laat verder weten dat de man het idee heeft dat zich rond zijn woning verschillende incidenten hebben voorgedaan, maar dat objectief bewijs daarvoor ontbreekt terwijl dat wel is vereist. De man heeft dan ook geen gerechtvaardigd belang voor het filmen van de galerij. Hij moet de camera's dan ook drie dagen na het vonnis verwijderen, anders krijgt hij een dwangsom van maximaal 10.000 euro opgelegd.

Daarnaast stelde de rechter dat het niet de eerste keer is dat de man camera's heeft opgehangen en hij in een gerechtelijke procedure hierover verwikkeld is. De rechter besloot dan ook een dwangsom op te leggen om te verbieden dat de man nog een keer camera's gericht op de openbare ruimtes van het appartementencomplex ophangt. Deze dwangsom kan ook oplopen tot 10.000 euro.