Politie experimenteert met digitaal spreekuur via WhatsApp

whatsapp is toch van META, en dat is een amerikaans bedrijf wat onder amerikaanse wetgeving valt wat 100% haakt op de AVG/GDPR staat.

Er is geen goedkeuring om deze software overheidsmatig te gebruiken.

Hoe kan de politie denken dat het een goed idee is om een spreekuur te doen op zo'n media?



Wat voor oudere mensen die geen smartphone hebben, wat, smartphone, die geeneens een GSM hebben?

Wat voor mensen die niet oud zijn maar wel bewust zijn van de gevaren van amerikaanse techbedrijven?



Nu is het zo dat bij een auto ongeval, een inbraak of een gestolen fiets er niets gedaan wordt.

Oldenzaal Twente, is dat zo'n probleemwijk waarbij dit nodig is?

Kan me niet voorstellen dat daar meer dan 100 criminele activiteiten per maand voordoen.

Nu moet er een agent 10 minuten het geouwehoer aanhoren van iemand die te dom is om whatsapp niet te gebruiken aan te horen over hoe de hond van de buren in zijn tuin plast?



Ik denk dat er met dat gezuip en de opbouw van de wegen er meer ongevallen gebeuren in Oldenzaal dan inbraken enz. Maar daar komen ze niet meer voor (Behalve als de brandweer broodjes heeft geregeld dan).