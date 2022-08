Frans ziekenhuis moet patiënten weigeren wegens ransomware-aanval

Een Frans ziekenhuis dat afgelopen weekend werd getroffen door een ransomware-aanval moet als gevolg hiervan patiënten weigeren en heeft operaties geannuleerd. De situatie is zo ernstig dat het Center Hospitalier Sud Francilien (CHSF) een noodplan in werking heeft gesteld. Doordat systemen onbeschikbaar zijn is personeel teruggeworpen op pen en papier. Een deel van de ingrepen kan deze week toch nog doorgaan omdat erop een eerder moment papieren uitdraaien zijn gemaakt.

De aanval deed zich voor in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 augustus. Aanvallers wisten alle systemen van het ziekenhuis te versleutelen, waaronder opslagsystemen bedoeld voor medische scans en systemen voor het registreren van patiënten. Doordat de systemen onbereikbaar zijn is er een noodplan in werking gesteld. Alleen in absolute noodgevallen zal het ziekenhuis nog patiënten opnemen. In alle andere gevallen moeten patiënten uitwijken naar ziekenhuizen in de regio.

Het Center Hospitalier Sud Francilien telt duizend bedden en biedt zorg aan 600.000 inwoners van het Franse departement Essonne. Door de aanval is het onmogelijk om nieuwe patiënten te registreren. Patiënten die al in het ziekenhuis zijn opgenomen moeten rekening met verminderde zorg houden. Medische ingrepen en operaties zijn afgezegd, zo meldt de Franse krant Le Monde. Le Parisien laat weten dat het opnieuw inplannen van afspraken en uitvoeren van operaties de komende weken nog zal duren.

De aanvallers eisen een bedrag van 10 miljoen euro voor het ontsleutelen van de systemen en het niet publiceren van gestolen informatie. Bij de aanval zijn ook gegevens van het ziekenhuisnetwerk buitgemaakt. Om wat soort data het precies gaat is nog niet duidelijk. Het ziekenhuis zegt niet op de eisen van de aanvallers in te gaan en stelt verder over back-ups te beschikken voor het herstellen van systemen. De afgelopen jaren zijn meerdere Franse ziekenhuizen het slachtoffer van ransomware-aanvallen geweest. Hoe de aanvallers dit keer wisten binnen te dringen is nog niet bekendgemaakt.