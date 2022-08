Voorarrest verdachte ontwikkelaar Tornado Cash met 90 dagen verlengd

Het voorarrest van de 29-jarige ontwikkelaar van cryptomixer Tornado Cash is met negentig dagen verlengd, zo heeft de raadkamer van de rechtbank Den Bosch besloten. De man, voor wie afgelopen weekend in Amsterdam een demonstratie plaatsvond en de actie #FreeAlex is gestart, werd op 10 augustus door de FIOD aangehouden.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen. Afgelopen woensdag hield de raadkamer zitting over het voorarrest van de verdachte. Daarbij kwamen de officier van justitie en de verdediging van de man aan het woord. Vervolgens heeft de raadkamer besloten de verdachte negentig dagen langer in voorarrest te houden.

Vrijheid van meningsuiting

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF maakt zich grote zorgen over de aanpak van Tornado Cash en stelt dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Ook andere critici stellen dat cryptomixers juist een belangrijke rol spelen bij het beschermen van de privacy van transacties. Tornado Cash is een dienst die privacy van cryptotransacties beschermt door de link tussen het verzendende adres en ontvangende adressen op te breken.

Volgens de FIOD zijn via Tornado Cash op grote schaal criminele geldstromen verhuld, onder andere afkomstig uit diefstallen van cryptovaluta. Het zou ook gaan om geld dat door de beruchte cybercrimegroep Lazarus is gestolen. De Amerikaanse autoriteiten besloten begin deze maand sancties tegen het platform in te stellen. Vervolgens verwijderde GitHub de accounts van verschillende Tornado-ontwikkelaars en de code van het project.

Twee dagen nadat de Amerikaanse autoriteiten Tornado Cash hadden gesanctioneerd kwam de Nederlandse FIOD in actie en hield één van de ontwikkelaars aan. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF stelt dat broncode in de Verenigde Staten wordt beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting. "Code is speech" is volgens de organisatie een kernprincipe dat ook al decennia door Amerikaanse rechtbanken is erkend.

De sancties van de Amerikaanse overheid zijn gericht tegen "Tornado Cash", maar het is onduidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld, aldus de organisatie. Zo is er een opensourceproject met deze naam, alsmede een mixingdienst en website. De Amerikaanse autoriteiten hebben geen personen bij naam genoemd waarvoor de sancties gelden. Nadat de sancties bekend werden besloot GitHub de accounts van de ontwikkelaars en code van het project te verwijderen. De EFF maakt zich hierbij zorgen over de invloed die autoriteiten op de beschikbaarheid van code hebben.

"We weten dat er een gemeenschap nodig is om opensourcesoftware te maken en verbeteren. Om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars de software kunnen maken waar we allemaal op vertrouwen, moeten de leden van deze gemeenschap niet aansprakelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van de software, alleen omdat ze aan de code hebben bijgedragen", zo stelt de EFF verder.