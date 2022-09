NortonLifeLock voltooit miljardenovername van antivirusbedrijf Avast

Securitybedrijf NortonLifeLock heeft de vorig jaar aangekondigde miljardenovername van antivirusbedrijf Avast voltooid. Vorig jaar werd de deal ter waarde van 8,1 miljard dollar aangekondigd. De nieuwe combinatie gaat als NortonLifeLock verder.

NortonLifeLock komt voort uit de overname van Symantecs bedrijfsdivisie door chipgigant Broadcom in 2019. De consumententak ging vervolgens door als NortonLifeLock en besloot zich volledig op eindgebruikers te richten. Eerder nam NortonLifeLock nog concurrent Avira over voor een bedrag van 360 miljoen dollar. Avast, dat inmiddels zevenduizend medewerkers telt, werd in 2016 voor een bedrag van 1,3 miljard dollar eigenaar van antivirusbedrijf AVG.

Naast een betaald product biedt Avast ook een gratis virusscanner. Deze scanner was enige tijd het meestgebruikte antivirusprogramma ter wereld. Inmiddels is Windows al enige door Microsoft uitgerust met Defender, een gratis ingebouwde virusscanner die in de tests vaak net zo goed of beter presteert dan betaalde producten. In 2019 maakte Microsoft bekend dat Defender een marktaandeel van meer dan vijftig procent heeft.