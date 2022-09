Apple dicht opnieuw actief aangevallen zerodaylek in iOS en macOS

Apple heeft opnieuw beveiligingsupdates uitgebracht voor een zerodaylek dat actief is gebruikt om gebruikers van iOS en macOS aan te vallen. Eerder dit jaar verschenen er in januari, februari, maart en augustus patches voor actief aangevallen kwetsbaarheden. De nieuwste zeroday, aangeduid als CVE-2022-32917, bevindt zich in de kernel van iOS en macOS.

Via de kwetsbaarheid kan een malafide applicatie of aanvaller met toegang tot het systeem code met kernelrechten uitvoeren. Zo is het mogelijk om volledige controle over de iPhone of Mac te krijgen. Het beveiligingslek alleen is niet voldoende om systemen op afstand over te nemen. Daarvoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in de browser. Details over de waargenomen aanvallen zijn niet door Apple gegeven. Het techbedrijf werd door een anonieme onderzoeker over het zerodaylek ingelicht.

Apple heeft de kwetsbaarheid verholpen in iOS 15.7, iPad 15.7, iOS 16, macOS Monterey 12.6 en macOS Big Sur 11.7. Updaten kan via de automatische updatefunctie van zowel iOS als macOS.