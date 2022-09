DuckDuckGo en Mozilla vragen congres VS om over antitrustwet te stemmen

Twaalf bedrijven, waaronder DuckDuckGo, Mozilla en Proton, hebben het Amerikaanse Congres in een open brief gevraagd om antitrustwetgeving gericht tegen grote techbedrijven snel in stemming te brengen. De American Innovation and Choice Online Act verbiedt grote platforms om zich met bepaalde activiteiten bezig te houden, zoals het bevooroordelen van hun eigen producten op hun platform of het beperken van concurrenten.

Het wetsvoorstel beperkt ook het gebruik van niet-publieke data die via het platform is verkregen of gegenereerd en verbiedt het platform om de toegang van concurrenten tot platformdata te beperken. Verder bevat het wetsvoorstel ook beperkingen met betrekking tot het installeren en verwijderen van software en zoekfunctionaliteit.

Volgens de twaalf bedrijven hebben grote platforms door hun poortwachterspositie de mogelijkheid om grote hoeveelheden data te verzamelen en hieraan te verdienen. "Dit is geen toeval, aangezien sommige van de techgiganten opzettelijk hun poortwachterspositie hebben misbruikt om gebruikers in een continue surveillance gevangen te houden en tegelijkertijd het overstappen naar privacyvriendelijke alternatieven te bemoeilijken", zo schrijven de bedrijven in de open brief.

Ze stellen ook dat deze monopolistische bedrijven "manipulatieve ontwerpkeuzes" gebruiken om personen bij concurrerende dienst weg te houden, de mogelijkheid van concurrenten beperken om zich op het platform te begeven, niet-publieke data voor hun eigen gewin gebruiken en het onmogelijk of zeer lastig voor gebruikers maken om standaardinstellingen aan te passen of apps te verwijderen. "Dergelijke tactieken ontnemen consumenten innovatieve oplossingen die een open markt zou bieden."

Verder claimen de twaalf bedrijven dat het wetsvoorstel essentieel is voor het beschermen van de privacy van Amerikaanse burgers, omdat die nu vastzitten in een "ecosysteem van continue tracking" en het lastig is om naar privacyvriendelijke producten en diensten over te stappen. Het wetsvoorstel wordt zowel door Democraten als Republikeinen gesteund.