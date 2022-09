CDA vraagt om aanpak van ongewenste online content en "rioolwebsites"

Het CDA heeft staatssecretaris Van Huffelen en minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gevraagd naar de aanpak van ongewenste online content en "rioolwebsites" en of er bindende aanwijzingen kunnen worden gegeven aan providers die complottheorieën hosten of doorgeven. Aanleiding is een artikel in NRC over een Nederlands datacentrum waar de "meest gehate sites ter wereld" worden gehost.

"Deelt u de mening dat Nederland als gewilde plek voor hosting- en datacentrumdiensten ook koploper moet zijn in het weren van ongewenste en strafbare online content?", vragen CDA-Kamerleden Bontenbal en Kuik aan de staatssecretaris en minister. "Zijn er naast de in het artikel genoemde websites nog andere soortgelijke rioolwebsites die via Nederland gehost of gefaciliteerd worden? Heeft u hier voldoende zicht op?", zo willen ze verder weten.

Van Huffelen en Yesilgöz moeten ook duidelijk maken welke mogelijkheden ze hebben om strafrechtelijk of bestuursrechtelijk op te treden tegen het hosten of faciliteren van dergelijke websites die via Nederland worden gehost en of de bewindslieden naar aanleiding van het NRC-artikel bereid zijn om stappen te ondernemen tegen het hosten of faciliteren van dergelijke websites.

"Zou het geven van een bindende aanwijzing aan aanbieders die betrokken zijn bij de opslag of doorgifte van kinderporno uitgebreid kunnen worden naar aanbieders die betrokken zijn bij opslag of doorgifte van evident racistische of haatzaaiende teksten en complottheorieën? Wat zijn hiervan voor- en nadelen?", besluiten de CDA-Kamerleden hun vragen. Die dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.