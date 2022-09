Nieuw inlogmiddel overheid laat ondernemers kosteloos belastingaangifte doen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een nieuw inlogmiddel waarmee ondernemers kosteloos belastingaangifte kunnen doen. De vergoeding voor de aanschaf van eHerkenning, dat nu verplicht moet worden gebruikt, is met twee jaar verlengd. Het nieuwe inlogmiddel van de overheid komt naast eHerkenning, dat ook blijft bestaan. Dat laten staatssecretaris van Rij van Financiën en staatssecretaris van Huffelen van Digitalisering vandaag weten.

Security.NL meldde in augustus al dat belastingaangifte via eHerkenning vergoed blijft tot de komst van een alternatief inlogmiddel. Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen. Op dit moment zijn ondernemers verplicht om via eHerkenning aangifte bij de Belastingdienst te doen. In tegenstelling tot DigiD is eHerkenning niet gratis en moeten bedrijven dit bij een commerciële aanbieder afnemen.

Voor ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van belastingaangifte is er een vergoeding van 24,20 euro per jaar, wat gelijk is aan het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder aangeschaft kan worden. Vandaag laten Van Rij en Van Huffelen weten dat de vergoedingsregeling met twee jaar is verlengd. Ook voor ondernemers die niet over eHerkenning kunnen beschikken, omdat hun bedrijf niet in het Handelsregister of het Probasregister kan worden opgenomen, is er een compensatie voor de commerciële aangiftesoftware die dan voor de belastingaangifte is vereist. Wanneer het nieuwe inlogmiddel precies verschijnt, en hoe dit zal werken, is niet bekend.