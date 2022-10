Ransomwaregroep lekt gevoelige data leerlingen Amerikaans schooldistrict

Een ransomwaregroep die wist in te breken op systemen van het Los Angeles Unified School District (LAUSD), het op één na grootste schooldistrict van de Verenigde Staten met 660.000 leerlingen, heeft gevoelige gegevens die bij de aanval werden gestolen op internet gepubliceerd. Het gaat onder andere om psychologische onderzoeken van leerlingen, persoonsgegevens en social-securitynummers, aldus een bron tegenover NBC Los Angeles.

Begin september raakten systemen van het schooldistrict besmet met ransomware, waardoor de website offline ging, alsmede mailservers en het systeem waarmee leraren lessen publiceren en aanwezigheid bijhouden. Ook diensten voor leerlingen en ouders waren onbereikbaar. Vanwege de ransomware-aanval werd besloten om van in totaal 700.000 leerlingen, leraren en andere schoolmedewerkers het wachtwoord van hun lausd.net-account te resetten.

Afgelopen vrijdag maakte het schooldistrict bekend dat het niet van plan was om het losgeld te betalen dat de aanvallers vroegen. Volgens het LAUSD is het beter om belastinggeld aan leerlingen te besteden dan aan criminelen. Het schooldistrict is nog altijd bezig met het herstel van de systemen. Gisteren besloot de ransomwaregroep, Vice Society, de gestolen data openbaar te maken, laat onderzoeker Brett Callow weten. De publicatie van de gegevens is inmiddels bevestigd door het schooldistrict, dat vandaag een hotline voor leerlingen en personeel heeft geopend. De aanvallers claimen 500 gigabyte aan data te hebben gestolen.