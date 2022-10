Politie vraagt 15.000 deelnemers aan cameradatabase om DigiD-registratie

De politie vraagt ruim 15.000 mensen die deelnemen aan Camera in Beeld om zich opnieuw voor de database aan te melden via DigiD. Door de koppeling met DigiD wordt het volgens de politie eenvoudiger om camera-informatie up-to-date te houden. Camera in Beeld is een database die de politie een overzicht geeft van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. De database bevat ruim 315.000 camera's van 65.000 deelnemers die zich zelf hebben aangemeld.

Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie in het systeem kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Sinds eind 2020 moeten mensen die hun camera voor de politiedatabase willen aanmelden dit via DigiD doen.

De politie stelt dat het actueel houden van de informatie in het systeem een arbeidsintensieve klus is. Wie zich aanmeldt via DigiD krijgt daarna jaarlijks een e-mail van de politie met het verzoek om hun gegevens te controleren. "Dankzij DigiD zijn de gegevens uit het systeem gekoppeld aan de camera-eigenaar. Deze informatie is alleen voor de deelnemer in te zien via Politie.nl en voor politiemedewerkers binnen de opsporing", aldus Karel van Engelenhoven van de politie.

Van Engelenhoven vindt het belangrijk dat zo veel mogelijke bestaande deelnemers zich opnieuw aanmelden met hun DigiD. "Zo zien wij per straat welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn, wie de eigenaar is en hoe lang de beelden worden bewaard. Dat helpt de politie om vervolgens sneller en gerichter camerabeelden op te vragen na bijvoorbeeld een inbraak, (woning)overval of ander misdrijf."