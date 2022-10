VVD wil dat AVG-boete voor KNLTB door toezichthouder wordt geschrapt

De VVD wil dat de boete van 525.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens aan tennisbond KNLTB oplegde voor het overtreden van de AVG wordt geschrapt. Hiervoor zouden ministers Weerwind voor Rechtsbescherming en Helder voor Langdurige Zorg en Sport met de privacytoezichthouder in gesprek moeten gaan. Dat verzoeken VVD-Kamerleden Ellian en Rudmer Heerema via Kamervragen aan beide bewindspersonen.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder was het daarmee niet eens en stelde dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee had de tennisbond de AVG overtreden, zo oordeelde de AP in 2019. De boete van 525.000 was destijds de hoogste AVG-boete die de toezichthouder tot dan toe had opgelegd.

De KNLTB ging in beroep bij de AP, maar de toezichthouder verklaarde het bezwaar van de tennisbond ongegrond. Vervolgens stapte de KNLTB naar de rechter. Die is nog niet tot een definitief oordeel gekomen. De rechter wil namelijk eerst dat het Europees Hof van Justitie uitlegt wat de term "gerechtvaardigd belang" precies inhoudt, en of die moet worden uitgelegd zoals de KNLTB dat doet of de Autoriteit Persoonsgegevens.

De VVD heeft eerder al Kamervragen over de AVG-boete gesteld en doet dat vandaag weer. Het gaat onder andere over uitspraken van de Europese Commissie dat de Autoriteit Persoonsgegevens de privacywetgeving te strikt uitlegt. "Deelt u het oordeel van de Europese Commissie uit maart 2020 dat de lijn van de AP veel te strikt is?", zo willen de VVD-Kamerleden weten.

Ellian en Rudmer Heerema noemen de houding van de privacytoezichthouder bij de handhaving van de AVG ook onwenselijk. "Deelt u nog steeds de mening dat het onwenselijk is dat de AVG in Nederland strikter wordt toegepast dan in andere EU-lidstaten? Zo ja, waarom houdt de AP tot op heden nog altijd vast aan een striktere interpretatie van het begrip ‘gerechtvaardigd belang’ dan andere EU-lidstaten?", aldus een volgende vraag.

Als laatste willen ze van de twee ministers weten of die in het kader van het terugdringen van onnodige juridische procedures bereid zijn om in gesprek te gaan met de AP om de boete voor de KNLTB te heroverwegen. Weerwind en Helder hebben drie weken om met een reactie te komen.