Politie gaat voorruiten op ANPR-foto’s voortaan automatisch blurren

De politie gaat voorruiten op ANPR-foto's in het geval van verkeersovertredingen voortaan automatisch blurren. Dat is vandaag bekendgemaakt. Vorig jaar werd bekend dat de politie jarenlang via de kentekencamera's langs de Nederlandse autowegen ook de gezichten van automobilisten heeft gescand.

Via de Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera's kan de politie automatisch kentekens van voorbijrijdende voertuigen herkennen. In het geval van een hit, bijvoorbeeld bij een openstaande boete, kan de bestuurder door bijvoorbeeld een motoragent worden staande gehouden. Van de driehonderd kentekencamera's zijn er 55 die scherpere foto's maken en ook de inzittenden van een voertuig kunnen vastleggen, zo was vorig jaar nog het geval.

NRC meldde dat de politie via de ANPR-camera's zonder wettelijke basis automobilisten en bijrijders heeft gefotografeerd. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stelde dat de politie gezichten van automobilisten via ANPR-camera's wel mocht fotograferen. Voor het maken en gebruiken van de ANPR-foto’s zijn verschillende wettelijke grondslagen en bij de ene grondslag mag politie ongeblurde foto’s van automobilisten en bijrijders wel gebruiken.

De Politiewet laat politie ANPR-foto's maken door gebruikmaking van referentielijsten. Deze lijsten bevatten kentekens van auto’s die worden gezocht door de politie, bijvoorbeeld omdat een auto is gestolen of omdat iemand een openstaande boete heeft. Wanneer een auto met een kenteken op een referentielijst langs een ANPR-camera rijdt is er sprake van een hit en alleen in dit geval wordt de foto opgeslagen.

Daarnaast is er Artikel 126jj Wetboek van Strafvordering waardoor politie ANPR-foto’s mag maken van alle voertuigen die een ANPR-camera passeren. Deze afbeeldingen mogen vervolgens 28 dagen worden opgeslagen. Bij ANPR-foto’s die zijn gemaakt met Artikel 126jj als grondslag moet het gezicht van de bestuurder en bijrijder onherkenbaar worden gemaakt. In het geval van foto's die onder de Politiewet zijn gemaakt niet.

"Foto’s die worden gemaakt van alle kentekens die een politiecamera passeren, mogen 28 dagen worden bewaard op basis van Artikel 126jj Sv. Voor deze opslag moet de politie voldoen aan de privacywetgeving", aldus de politie. "Om die reden mogen er geen herkenbare personen op de foto’s staan." Volgens de politie kwam het voor dat er "sporadisch" foto's werden gemaakt waarop personen herkenbaar voorkwamen. Voorheen werden de ANPR-foto's handmatig geblurd, wat een erg arbeidsintensieve klus was. Dat proces is nu geautomatiseerd.