Stichting die slachtoffers van telefoonspoofing bijstond per 1 oktober gestopt

De Stichting Gedupeerden Internet Bankrekening Oplichting (Gibo), die slachtoffers van telefoonspoofing bijstond, is per 1 oktober gestopt. Halverwege 2020 werd het Platform Spoofing opgericht om ervoor te zorgen dat slachtoffers van bankhelpdeskfraude hun geld vergoed kregen. Het Platform ging in oktober 2020 verder als Stichting Gibo.

Bij bankhelpdeskfraude doen oplichters zich voor als een bankmedewerker en stellen dat het slachtoffer zijn geld naar een veilige "kluisrekening" moet overmaken. Ook komt het voor dat oplichters het slachtoffer software laten installeren waarmee hun computer op afstand kan worden overgenomen. Vaak maken de oplichters gebruik van telefoonspoofing, waarbij het voor een slachtoffer lijkt alsof die door zijn eigen bank wordt gebeld.

Door middel van spoofing is het mogelijk om een ander telefoonnummer mee te sturen dan waarmee wordt gebeld. Daardoor krijgt de ontvanger bijvoorbeeld het telefoonnummer van zijn bank in de telefoondisplay te zien. De schade door bankhelpdeskfraude, zoals telefoonspoofing ook wordt genoemd, is enorm. De schade bedroeg vorig jaar 47,6 miljoen euro. Eind 2020 kwamen de banken met een coulancekader waarbij slachtoffers van bankhelpdeskfraude met terugwerkende kracht worden vergoed.

De Stichting is per 1 oktober opgeheven. "De doelstelling van Gibo was dat mensen die 100 procent ‘gespooft’ zijn terugbetaald worden door banken. En dat is gebeurd", zegt Klaas Willems, één van de oprichters, tegenover BNNVARA. Volgens Willems is er nog genoeg werk aan de winkel. "Voor banken en andere organisaties die zich bemoeien met allerlei soort oplichting, blijft er helaas genoeg te doen om slachtoffers te helpen. Maar wij van Gibo mogen statutair niet anders dan ageren tegen spoofing."