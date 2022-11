Overheidssubsidie voor campagne over inschakelen multifactorauthenticatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan om een campagne over het gebruik van multifactorauthenticatie te financieren, aangezien dit kan helpen tegen veel vormen van cybercrime, zo stelt minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid. Eind oktober werd de campagne Woensdag Ongehacktdag gelanceerd, waarbij elke woensdag aandacht wordt gegeven aan digitaal veilig gedrag.

Het eerste thema van de Woensdag Ongehacktdag is het gebruik van multifactorauthenticatie. De campagne is een initiatief van Alert Online en VeiligInternetten.nl en is mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid. VeiligInternetten.nl is een initiatief van ECP Platform voor de Informatiesamenleving.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Yesilgoz dat haar ministerie voornemens is een subsidie aan ECP te verlenen voor het versterken van de campagne ter promotie van het gebruik van multifactorauthenticatie. "Dit kan helpen tegen veel vormen van cybercrime, waaronder het hacken van accounts en ransomware", aldus de minister.