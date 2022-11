ChristenUnie wil mede wegens privacyzorgen verbod op video-app TikTok

De ChristenUnie wil mede wegens zorgen over de privacy van gebruikers een verbod op de populaire video-app TikTok. Dat laat ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder via Twitter weten. "TikTok biedt onvoldoende bescherming aan kinderen, schendt privacywetgeving en is voornemens data van gebruikers door te sturen naar China, waardoor het ook een veiligheidsvraagstuk wordt. Dit alles maakt dat het tijd is voor de overheid om in te grijpen", aldus Ceder.

Security.NL berichtte eerder deze week dat de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken de Rijksoverheid heeft geadviseerd om het gebruik van TikTok op te schorten totdat de video-app haar privacybeleid heeft aangepast. Naast zorgen over de veiligheid en privacy wijst Ceder ook naar de verslavingsgevoeligheid van de app. "Waarom leven er zorgen rond TikTok? Bijvoorbeeld hierom: TikTok is in China een compleet andere app die veel minder verslavingsgevoelig is voor kinderen dan de wereldwijde en dus ook Nederlandse variant." Volgens Ceder is de huidige situatie onacceptabel en is nu de overheid aan zet.

Eerder had ook Partij voor de Dieren opgeroepen tot het blokkeren van TikTok. Daarop stelde staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering dat het aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om toe te zien op de rechtmatigheid van gegevensverwerking en deze te handhaven. Vorige week maakte de populaire video-app bekend dat vanaf december aangepast privacybeleid van kracht wordt en personeel buiten Europa, waaronder in China, toegang tot data van Nederlandse en andere Europese gebruikers kan krijgen.