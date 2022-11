Adblock Plus beperkt adblocker vanwege nieuwe regels Google Chrome

De makers van Adblock Plus zullen vanwege nieuwe regels van Google Chrome volgend jaar een beperkte versie van de adblocker uitbrengen. De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Google is druk bezig met de komst van Manifest V3. Eén van de aanpassingen in het nieuwe manifest betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API.

Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden. Nu laat ook Adblock Plus weten dat Manifest V3 voor de nodige beperkingen zorgt.

Adblockers zoals Adblock Plus maken gebruik van filterlijsten om advertenties en trackers te blokkeren. Met de komst van Manifest V3 worden adblockers beperkt in het aantal filterlijsten dat ze gebruikers kunnen bieden. Om aan de nieuwe eisen te voldoen zal Adblock Plus straks vijftig vooraf geïnstalleerde filters bieden die gebruikers kunnen in- en uitschakelen. Van deze filters kunnen gebruikers er maximaal tien gelijktijdig ingeschakeld hebben.

Op dit moment worden de filterlijsten van Adblock Plus automatisch bijgewerkt, vaak dagelijks. Het automatisch dagelijks updaten van filterlijsten zal straks ook niet meer mogelijk zijn. In plaats daarvan zullen ontwikkelaars steeds nieuwe versies van hun extensies moeten uitbrengen. Wanneer de Manifest V3-versie van Adblock Plus verschijnt is nog niet bekend. De adblocker-ontwikkelaar zegt zich ook te zullen inzetten voor aanpassingen van Manifest V3.