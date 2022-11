AIVD draagt 74.000 persoonsdossiers over aan het Nationaal Archief

De AIVD heeft zo'n 74.000 persoonsdossiers uit de periode 1946 - 1998 overgedragen aan het Nationaal Archief, zo laat de inlichtingendienst vandaag weten. De dossiers zijn afkomstig van de voormalige Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), die beide voorlopers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn.

Het is de vijfde keer dat de AIVD een gedeelte van zijn archief heeft overgedragen. Slechts enkele dossiers zijn meteen in te zien. Op veruit de meeste dossiers zit een openbaarheidsbeperking van 75 jaar. Voorlopig zijn de dossiers dan ook alleen beschikbaar voor onderzoekers en personen op wie het dossier betrekking heeft. Hiervoor dient een verzoek bij het Nationaal Archief te worden ingediend.

De eerste keer dat de inlichtingendienst een deel van het archief overdroeg was in 2001. Destijds ging het om de BVD die persoonsdossiers van het Bureau Nationale Veiligheid uit de jaren 1945 - 1946 vrijgaf. Het ging om dossiers van personen als Mussert en King Kong, maar ook tot dusverre geheime informatie over het Englandspiel en andere Duitse spionage-, sabotage- en 'stay behind' organisaties uit de Tweede Wereldoorlog.