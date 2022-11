Politie houdt man aan voor inbraak op Twitter-account Nederlandse politicus

Agenten hebben gisteren een 22-jarige man uit Nijmegen aangehouden op verdenking van het inbreken op het Twitter-account van een Nederlandse politicus in de zomer van 2020. Na de aangifte van het niet nader genoemde Tweede Kamerlid startte de politie een onderzoek. Daarbij is samengewerkt met de Amerikaanse autoriteiten, waarbij de 22-jarige verdachte uiteindelijk in beeld kwam.

Na de aanhouding van de 22-jarige man zijn er twee woningen in Nijmegen doorzocht. Daarbij zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek naar de in beslag genomen data kan volgens de politie geruime tijd in beslag nemen. De 22-jarige man is na verhoor heengezonden, hij blijft wel verdachte in deze zaak. De naam van de de Nederlandse politicus is niet bekendgemaakt. In de zomer van 2020 werd echter bij een grote aanval op Twitter het account van Geert Wilders gekaapt.