Politie haalt internationale spoofingdienst gehost in Nederland uit de lucht

De politie heeft een internationale spoofingdienst uit de lucht gehaald waarmee criminelen mensen wereldwijd voor 115 miljoen euro zouden hebben opgelicht en die in Nederland werd gehost. Bij de operatie tegen 'iSpoof' zijn 142 verdachten aangehouden. Via de spoofingdienst konden gebruikers eenvoudig hun eigen telefoonnummer verbergen en een ander telefoonnummer opgeven dat gebelde personen op hun telefoonscherm te zien kregen.

Oplichters maakten er gebruik van om zich bijvoorbeeld als helpdeskmedewerker van banken voor te doen en zo slachtoffers geld naar een 'kluisrekening' over te laten maken of hun computer op afstand over te nemen en zo geld van de rekening te stelen. "Sommige slachtoffers hebben hun spaargeld of pensioenpot binnen enkele uren zien verdwijnen", aldus de politie.

In een onderzoek naar bankhelpdeskfraude stuitte het Cybercrimeteam van Midden Nederland op iSpoof en ontdekte dat de dienst op servers in Almere werd gehost. Door middel van een tap op de servers in Almere verkreeg de Nederlandse politie inzicht in de gebruikers van de spoofingdienst en hoe zij te werk gaan. Daaruit werd duidelijk dat gebruikers wereldwijd per maand circa een miljoen gesprekken, of pogingen daartoe, voerden. In Nederland gaat het om vermoedelijk duizenden telefoontjes per maand.

Verder onderzoek wees uit dat de uitbater van de dienst in Londen woonde. Deze man werd op zondag 6 november aangehouden. Dezelfde week is iSpoof uit de lucht gehaald. De FBI heeft daarbij beslag gelegd op de domeinnaam ispoof.cc. Met behulp van de tap op de servers in Almere heeft de politie informatie over afnemers verkregen. Dit heeft geleid tot de eerste twee aanhoudingen in Nederland. Het gaat om twee mannen uit Almere van 19 en 22 jaar oud. Daarnaast wordt informatie over andere afnemers met internationale opsporingsdiensten gedeeld.