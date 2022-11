Kaspersky: Google Marketing Platform meest actieve tracker op internet

Het Google Marketing Platform, voorheen bekend als DoubleClick, is de meest actieve tracker op internet, zo stelt antivirusbedrijf Kaspersky op basis van data die het van gebruikers verzamelde. Van de Top 25 trackers die het afgelopen jaar bij gebruikers werden gedetecteerd zijn er vier van Google: Google Analytics, Google AdSense, Google Marketing Platform (DoubleClick) en YouTube Analytics.

De antivirussoftware van Kaspersky beschikt over een onderdeel genaamd Do Not Track (DNT) dat webtrackers blokkeert. Gebruikers moeten de optie zelf inschakelen. Kaspersky zegt anonieme data over het gebruik van DNT te verzamelen waarmee het de meest actieve trackers in kaart kan brengen. Google Marketing Platform werd het vaakst aangetroffen. Van alle geblokkeerde webtrackers bij Europese gebruikers is meer dan 21 procent afkomstig van Googles marketingplatform.

Google Analytics volgt op een tweede plek met vijftien procent. Een andere actieve trackingpartij in Europa is het Franse advertentiebedrijf Criteo. Zeven procent van de waargenomen trackers waren van dit bedrijf. Daarmee staat het voor Facebook, dat voor vijf procent van de trackers verantwoordelijk is. "Er zijn slechts een paar globale bedrijven die in elke hoek van de wereld gebruikersdata verzamelen", aldus Kaspersky. Volgens de virusbestrijder kunnen internetgebruikers het tracken niet volledig voorkomen, maar alleen de hoeveelheid data beperken die techbedrijven over hen verzamelen.