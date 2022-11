BEREC: voorstel ISP's om sites voor verkeer te laten betalen brengt internet in gevaar

Het voorstel van grote Europese telecombedrijven om content- en applicatieproviders te verplichten om voor het verkeer van hun gebruikers te betalen kan het internet-ecosysteem schaden, zo stelt BEREC, het Europese netwerk van toezichthouders op elektronische communicatie, in een rapport. Volgens hoogleraar Barbara van Schewick van de Stanford Law School zouden de ISP-plannen Europese internetgebruikers hard raken.

Het voorstel om websites en apps te laten betalen voor het verkeer van hun bezoekers is afkomstig van ETNO, een lobbygroep van grote telecombedrijven. Eerder dit jaar werd bekend dat de Europese Commissie van plan was om met een wetsvoorstel te komen dat grote online diensten zou verplichten om telecomproviders te betalen. Na kritiek besloot de Europese Commissie eerst een onderzoek van BEREC naar het voorstel af te wachten.

In het onderzoeksrapport stelt de toezichthouder dat het voorstel van de telecombedrijven onnodig is en het internet-ecosysteem kan schaden. Volgens BEREC wordt het verkeer veroorzaakt door mensen die de betreffende websites bezoeken of apps gebruiken en niet door de contentproviders zelf. Telecombedrijven worden al betaald door hun abonnees. Door contentproviders te verplichten om te betalen zouden telecombedrijven extra voor dezelfde dienst worden betaald.

Verder stelt de Europese telecomtoezichthouder dat het internet prima werkt zonder grote overheidsregulering en dat kosten van internetproviders niet afhankelijk zijn van het gegenereerde verkeer. Daarnaast besteden contentproviders ook miljarden aan internet-infrastructuur. Er is dan ook geen bewijs dat deze partijen gratis meeliften met internetproviders, aldus BEREC.

Volgens de toezichthouder is het invoeren van een betalingsverplichting voor contentproviders ongerechtvaardigd en brengt het verschillende risico's voor het internet-ecosysteem met zich mee. Van Schewick stelt dat het rapport het lastiger voor telecombedrijven maakt om aanpassingen door te voeren die alleen henzelf dienen en Europese internetgebruikers hard zullen raken. "We kunnen alleen hopen dat de Europese Commissie gaat luisteren naar experts, in plaats van de experts die voor de grote ISP's werken."

ETNO stelt in een reactie op het rapport van BEREC dat het geen nieuwe informatie bevat en dat de lobbygroep EU-beleidsmakers en toezichthouders graag van aanvullende analyses voorziet.