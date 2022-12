Vereniging Eigen Huis wil digitaal vergaderen voor VvE's permanent regelen

Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat Vereniging van Eigenaars (VvE) ook na 1 februari volgend jaar digitaal kunnen vergaderen. Deze week werd bij Koninklijk Besluit besloten om de Tijdelijke wet COVID-19 tot 1 februari 2023 te verlengen. De wet geeft VvE's de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. Of de wet straks opnieuw wordt verlengd is onbekend. De VEH wil dan ook dat digitaal vergaderen voor VvE's permanent wordt geregeld.

Vereniging Eigen Huis stelt dat er een grote behoefte is bij haar achterban aan digitaal vergaderen. Het zou een aantal drempels verlagen: zo is het niet meer nodig om een vergaderlocatie te regelen én is digitaal vergaderen voor de meeste mensen makkelijker waardoor meer appartementseigenaren aanwezig kunnen zijn. Zo kunnen rechtsgeldige besluiten voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden en verduurzaming genomen worden.

Er moet dan ook een permanente wettelijke mogelijkheid voor digitaal vergaderen komen, zo wil de VEH. De vereniging vindt dat hierin wel moet zijn gewaarborgd dat digitaal minder vaardige appartementseigenaren ook hun stem kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld door vooraf schriftelijk te kunnen stemmen. De vereniging heeft hier bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op aangedrongen.

PvdA-Kamerlid Nijboer heeft vandaag Kamervragen over de oproep van de VEH gesteld. "Waarom is er nu niet voor gekozen om digitaal vergaderen permanent mogelijk te maken?", zo wil hij van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en van minister Yesilgoz van Veiligheid en Justitie weten. De bewindslieden moeten ook duidelijk maken of ze bereid zijn om te onderzoeken of het permanent wettelijk kan worden toegestaan voor VvE’s om officiële vergaderingen digitaal te beleggen. Yesilgoz en De Jonge hebben drie weken om met een reactie te komen.