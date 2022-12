FBI 'zeer bezorgd' over end-to-end encryptie van iCloud-back-ups

De FBI is 'zeer bezorgd' over de beslissing van Apple om iCloud-gebruikers de optie geven back-ups end-to-end versleuteld op te slaan. Na jaren van kritiek maakte Apple gisteren bekend dat end-to-end versleutelde iCloud-back-ups eind dit jaar voor Amerikaanse gebruikers beschikbaar komen en 'begin 2023' in de rest van de wereld worden uitgerold.

De Amerikaanse opsporingsdienst maakt zich zorgen. "Dit hindert onze mogelijkheid om Amerikanen te beschermen tegen misdrijven, variërend van cyberaanvallen en geweld tegen kinderen tot drugshandel, georganiseerde misdaad en terrorisme", aldus de FBI in een verklaring tegenover The Washington Post. Volgens de opsporingsdienst is er een steeds grotere vraag naar 'security by design' maar hebben de FBI en andere opsporingsdiensten juist 'rechtmatig toegang by design' nodig.

Meredith Whittaker, topvrouw van chatapp Signal, noemt het fantastisch en stelt dat Apple na alle druk de juiste keuze heeft gemaakt. "Dit is echt ongelooflijk". Gebruikers zullen voor gebruik van de end-to-end versleutelde back-ups wel een eerst recovery key moeten aanmaken of een ander persoon aanwijzen dat hen kan helpen in het geval ze geen toegang meer hebben. Die persoon, de oorspronkelijke accounteigenaar en Apple zijn dan allemaal bij het herstel van de toegang betrokken, aldus The Washington Post.