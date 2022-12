VVD tegen registratie van alle hypotheekgegevens door BKR

De VVD is tegen de plannen van het BKR om alle hypotheekgegevens te gaan registreren en betalingsachterstanden met derden te delen en heeft minister Kaag van Financiën om actie gevraagd. Gisteren ontstond er grote ophef over het voornemen van het BKR.

De organisatie wil informatie over hypotheken bijhouden om naar eigen zeggen financieel kwetsbare starters ’tegen zichzelf te beschermen’. Dit moet een opeenstapeling van leningen voorkomen. Naast aanbieders van financiële producten zoals private leasemaatschappijen, telefoon- en postorderbedrijven, wil BKR ook hypotheekverstrekkers actief gaan informeren zodra een klant ergens een notering krijgt wegens een betalingsachterstand.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars, alsmede Vereniging Eigen Huis zijn tegen het plan. Ook de VVD zit dit niet zitten. "Staat de wet de uitbreidingsplannen van BKR toe? Zo nee, is het kabinet voornemens om de wet hierop aan te passen?", zo wil VVD-Kamerlid Heinen van minister Kaag weten. "Deelt u de mening dat de voorgestelde uitbreidingen disproportioneel en onwenselijk zijn?", vraagt Heinen verder.

Als laatste wil het VVD-Kamerlid weten of de minister bereid is om op korte termijn met BKR in gesprek te gaan en BKR "tot de orde" te roepen. Kaag heeft drie weken om met een reactie op de Kamervragen te komen. Het BKR heeft naar aanleiding van de ontstane commotie op de eigen website een reactie geplaatst waarin staat dat het besluit over de registratie van hypotheekgegevens in de eerste helft van 2023 wordt verwacht.