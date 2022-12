Britse overheid wil tools voor blokkeren van legale content op social media

De Britse overheid wil dat socialmediaplatforms tools ontwikkelen waarmee gebruikers legale content kunnen blokkeren, zodat ze die niet te zien krijgen. Dat staat in een aangepaste versie van de Online Safety Bill. Het wetsvoorstel kwam eerder door experts en burgerrechtenbewegingen onder vuur te liggen omdat die encryptie zou ondermijnen en een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting zou vormen.

Het aangepaste wetsvoorstel introduceert een "triple shield" om gebruikers te beschermen, aldus de Britse minister Michelle Donelan voor digitale zaken, cultuur en media. In het geval van illegale content, of content die in strijd is met de algemene voorwaarden van het platform, moet die worden verwijderd. Als "derde laag" moeten socialmediaplatforms hun gebruikers tools bieden voor het blokkeren van legale content.

Tegenover het Britse parlement sprak Donelan vorige week zowel over legale maar "schadelijke content", als gebruikers de mogelijkheid geven om zelf te bepalen wat voor soort content ze te zien krijgen. Ook moeten socialmediaplatforms gebruikers de mogelijkheid geven om hun identiteit te verifiëren, om zo misbruik door anonieme accounts tegen te gaan. Daarnaast moeten deze platforms voorkomen dat anonieme gebruikers haat kunnen verspreiden.

Het wetsvoorstel moet nog door het Britse Lagerhuis en het House of Lords worden behandeld. Als het voorstel volgend jaar april niet is aangenomen, als de huidige parlementaire periode eindigt, kan het helemaal komen te vervallen, waarop de Britse regering het proces weer van vooraf aan zou moeten beginnen.