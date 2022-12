Instituut Mijnbouwschade Groningen doet na datalek aangifte tegen bemiddelingsbureau

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) doet aangifte tegen een bemiddelingsbureau dat ervan wordt verdacht persoonsgegevens uit het klantportaal van het IMG onrechtmatig te hebben verkregen. Daarnaast heeft het IMG het bedrijf verzocht te stoppen met het aanschrijven van bewoners op basis van de verkregen gegevens.

Vorige maand werd bekend dat een bemiddelingsbureau, dat gedupeerden helpt bij de afhandeling van mijnbouwschade, brieven heeft verzonden naar adressen waarop nog geen aardbevingsschade is gemeld. Dit riep vragen op over hoe het bureau aan deze gegevens was gekomen. Volgens het IMG blijkt uit onderzoek dat het bedrijf inlogde in het klantportaal waar gedupeerden schade kunnen melden.

"Inloggen gebeurde met DigiD of eHerkenning, waarna het bureau willekeurig adressen invoerde om te achterhalen of daarop eerder schade is gemeld. Deze informatie heeft het bureau gebruikt om gericht brieven te sturen naar bewoners om hun dienstverlening aan te bieden", aldus het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Na het invoeren van het adres moest antwoord worden gegeven of men de eigenaar, erfgenaam of gemachtigde is. Vervolgens was te zien of op dat adres in het verleden schade is gemeld.

Het IMG stelt dat het bureau zich hier als iemand anders heeft voorgedaan en er daarom sprake is van onrechtmatig handelen. Dat is voor het Instituut dan ook de reden geweest om aangifte te doen. De mogelijkheid om andere adressen in te voeren dan het eigen adres is niet meer mogelijk. Het datalek met het klantportaal is het tweede datalek in korte tijd.

Het eerste datalek vond plaats in oktober. Gegevens van tientallen mensen met aardbevingsschade waren voor andere aanvragers inzichtelijk. "Dit vond plaats door een fout in een nieuwe versie van software waar het IMG op haar bewonersportaal gebruik van maakt. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft het IMG een verbetering doorgevoerd in de tests die worden uitgevoerd voorafgaand aan de implementatie van nieuwe software", laat staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken weten.

Het tweede datalek, waarbij het mogelijk was om gegevens van anderen op te vragen, bestond al sinds november 2021. "Dergelijke lekken schaden het vertrouwen van mensen in de achterliggende ict-systemen die gebruikt worden voor de schadeafhandeling. Ik ben hierover in contact met het IMG en zal blijven benadrukken dat ik er van uit wil kunnen gaan dat zij werken met veilige en betrouwbare ict-systemen", aldus Vijlbrief.