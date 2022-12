AP geeft NZa toestemming voor verzamelen van gegevens alle ggz-patiënten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag gegevens van alle ggz-patiënten verzamelen, maar alleen over de periode van één jaar, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bepaald. De NZa wil zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken. Met deze informatie kan de Zorgautoriteit naar eigen zeggen de zorgkosten nauwkeuriger berekenen.

Sinds 1 juli ontvangt de NZa informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 januari volgend jaar wil de NZa dat behandelaars ook de antwoorden op de HONOS+-vragen gaan doorgeven.

HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

"De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren", aldus de NZa. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar het plan en stelt dat het, mits enkele beperkingen, doorgang kan vinden.

Zo heeft de NZa aan de privacytoezichthouder verklaard dat zij geen gegevens zal ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele patiënten. De NZa had eerder al aangegeven dat de ontvangen informatie gedepersonaliseerd is en niet valt te herleiden tot individuele patiënten, maar dat het over aanvullende informatie beschikt om dit wel te doen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Zorgautoriteit aangegeven dat zij ontvangen informatie niet zal koppelen aan informatie waarmee individuele personen tot zijn te herleiden. Daarnaast mag de NZa gegevens van alle ggz-patiënten over de periode van één jaar opvragen. "Steeds zal dan ook voor een daarop volgend jaar opnieuw, zorgvuldig bezien moeten worden welke uitvraag van welke gegevens in welke omvang in aanvulling nog noodzakelijk is", aldus de AP in een brief aan de NZa.

Mocht de NZa op een later moment opnieuw gegevens nodig hebben voor het nieuwe systeem, dan moet daarvoor eerst een nieuwe wettelijke regeling komen met een onderbouwing van de noodzaak. Die regel moet eerst worden voorgelegd aan de de AP. Verder heeft de Zorgautoriteit aan de AP de garantie gegeven dat het de gegevens alleen gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem in de ggz.

Onlangs nam de Tweede Kamer nog een motie aan waarin werd gesteld dat de NZa moet stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens van ggz-patiënten. "Dat lijkt een enorme winst voor critici van de NZa-activiteiten met het zorgprestatiemodel. Forse kanttekeningen zijn er echter te maken na het aannemen van de motie", reageerde huisarts Wim J. Jongejan.