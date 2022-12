Minister: veel ondernemers wanen zich ten onrechte veilig op internet

Door gradje71: Dus het DTC is weer een nieuwe TLA in Nederland, de naam is geheel het Engels natuurlijk, want Engels dat is de Nederlandse moedertaal heden ter dage (althans in Politiek Den Haag). Wat een onzin tegenwoordig.

Ik denk dat dat is gedaan om het toegankelijk te maken voor bedrijven met buitenlandse bestuurders en werknemers.Niet iedereen binnen het Nederlandse bedrijfsleven spreekt even goed Nederlands.Als ze een Poolse winkelier aan boord willen halen, dan kan Engels niet heel veel kwaad lijkt me.Het maakt communicatie met buitenlandse entiteiten ook makkelijker.Als ik in Polen een bedrijf zou hebben is een Engelse naam ook wel handig in plaats van een door mij lastig uitspreekbare Poolse naam.