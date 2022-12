Politie overweegt beroep tegen boete van Autoriteit Persoonsgegevens

De politie overweegt om in beroep te gaan tegen de boete van 50.000 euro die het gisteren voor de inzet van camerawagens tijdens de coronacrisis van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg opgelegd. Met de rondrijdende auto’s werden gedetailleerde beelden van mensen verzameld en opgeslagen. De politie had echter nagelaten een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren om de privacyrisico's in kaart te brengen en hoe die kunnen worden verholpen.

Daarnaast zou de politie in de openbare ruimte persoonsgegevens verzamelen van grote groepen mensen, die waarschijnlijk niet weten dat er beelden worden verzameld of hoe ze worden gebruikt. Dit is een overtreding van de Wet politiegegevens (Wpg), aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verder werden er te veel beelden verzameld en opgeslagen, die niet noodzakelijk waren voor de uitvoering van het politiewerk. Ook deze overtreding van de Wpg heeft de politie erkend.

De camerawagens zijn ingezet op grond van artikel 3 van de Politiewet. Daarin staat dat de politie de taak heeft om te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat er verschillende opvattingen bestaan over de vraag of inzet van camerawagens voor een langere periode hierop kan worden gebaseerd. De toezichthouder werkt daarom aan normuitleg over dit wetsartikel.

De politie stelt dat het geen analyse van de privacyrisico's heeft gemaakt, omdat het op basis van een snelle, voorlopige risicoanalyse tot de conclusie was gekomen dat dit niet nodig was. Verder merkt de politie op dat de Autoriteit Persoonsgegevens er in het onderzoeksrapport vanuit is gegaan dat artikel 3 van de Politiewet alleen incidentele en kortstondige inzet van camera's door de politie toestaat.

De politie is van mening dat ook langdurige inzet van camera's mogelijk is. "Het gaat immers om de vraag of meer dan geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen wordt gemaakt. Dat hangt steeds af van de omstandigheden van het geval." Naar aanleiding van de aangekondigde normuitleg door de AP laat de politie weten dat het hier graag actief bij betrokken wordt. Verder stelt de politie in een reactie op de boete dat het zich nog beraadt op een eventueel bezwaar tegen de boete.