Meta schikt Cambridge Analytica-schandaal voor 725 miljoen dollar

Meta heeft in een rechtszaak over het Cambridge Analytica-schandaal een schikking van 725 miljoen dollar getroffen. Volgens de klagers is het de grootste schikking ooit in een privacyzaak die in de Verenigde Staten is aangespannen en het hoogste bedrag dat het techbedrijf heeft moeten betalen voor het oplossen van een massaclaim, zo meldt persbureau Reuters.

De klagers in de zaak stellen dat Facebook de privacywetgeving heeft geschonden door gegevens van gebruikers met derde partijen te delen, waaronder Cambridge Analytica. Een hoogleraar van de Universiteit van Cambridge had een app ontwikkeld genaamd "This is your digital life" om persoonlijkheidsgegevens van Facebookgebruikers vast te leggen. De persoonlijke informatie die Facebookgebruikers via de quiz-app verstrekten kwam uiteindelijk in handen van Cambridge Analytica.

De app verzamelde niet alleen gegevens van de 270.000 mensen die van de app gebruikmaakten, maar ook van al hun vrienden. Zodoende kreeg Cambridge Analytica de data van 87 miljoen mensen in handen zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. De data werd vervolgens voor politieke profileringsdoeleinden ingezet en gedeeld met derde partijen.

Verder stellen de klagers dat tussen de 250 miljoen en 280 miljoen gebruikers door het schandaal zijn getroffen, wat neerkomt op alle Amerikaanse gebruikers in de periode van mei 2007 tot december 2022. Meta heeft als onderdeel van de schikking, die nog door de rechter moet worden goedgekeurd, geen schuld bekend en stelt dat het dit doet in belang van de community en aandeelhouders. Eerder trof Facebook al een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor honderd miljoen dollar en wegens een reeks privacyschendingen moest het de Amerikaanse toezichthouder FTC vijf miljard dollar betalen.