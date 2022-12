Duo aangeklaagd voor streamen swatting-incidenten via gekaapte Ring-deurbellen

In de Verenigde Staten zijn twee mannen van 20 en 21 jaar aangeklaagd voor het streamen van swatting-incidenten via gekaapte Ring-deurbellen. Bij swatting wordt via een gespooft telefoonnummer de politie gebeld en een noodsituatie op een bepaalde locatie gerapporteerd, bijvoorbeeld een schietpartij of gijzeling. Op deze manier hoopt de beller dat er een SWAT-team op het beoogde slachtoffer wordt afgestuurd. In het verleden zijn bij swatting-aanvallen mensen om het leven gekomen.

De twee verdachten zouden niet alleen op deze manier politie hebben gebeld, ze hadden ook toegang tot de Ring-deurbellen van hun slachtoffers. Volgens de aanklacht beschikte het duo over gebruikersnamen en wachtwoorden van de Yahoo-accounts van hun slachtoffers. Vervolgens stelden ze vast dat de eigenaar van het compromitteerde Yahoo-account ook een Ring-account had en daarvoor dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruikte, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. Hoe de twee over de Yahoo-inloggegevens konden beschikken is niet bekendgemaakt.

Met de inloggegevens konden de twee toegang tot de Ring-deurbel krijgen. Zodra de politie na het gespoofte telefoontje poolshoogte kwam nemen, werd dit via de Ring-deurbelcamera live gestreamd op social media. Ook werden zowel politie als slachtoffers via de deurbel door de verdachten uitgescholden. Vanwege de incidenten besloot de FBI eind 2020 een waarschuwing te geven dat gebruikers van deurbelcamera's het doelwit van swatting-aanvallen waren. Indien schuldig kunnen de twee mannen een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen.