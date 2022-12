BTC.com meldt diefstal van drie miljoen dollar aan cryptovaluta

Bij een aanval op cryptominingbedrijf BTC.com is drie miljoen dollar aan cryptovaluta gestolen. Het gaat om 700.000 dollar van klanten en 2,3 miljoen dollar van het bedrijf zelf. Volgens BTC.com deed de aanval zich voor op 3 december waarbij verschillende "digitale assets" werden buitgemaakt. Om wat voor soort aanval het precies gaat en hoe die kon plaatsvinden laat het bedrijf niet weten.

BTC.com is een miningpool waar cryptominers hun computers en rekenkracht aan kunnen toevoegen om zo bitcoins te minen. De opbrengst van het minen wordt vervolgens verdeeld over de ingebrachte rekenkracht. Een deel van het gestolen bedrag is volgens BTC.com veiliggesteld, maar om welk bedrag het precies gaat is niet bekendgemaakt. Verder meldt het bedrijf dat het maatregelen heeft getroffen om aanvallen beter te detecteren en stoppen, maar wederom is niet duidelijk wat die inhouden. Ook wordt niet vermeld of er persoonlijke informatie bij de aanval is buitgemaakt.