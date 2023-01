Politie vraagt scholen via online omgeving om identificatie slachtoffers kindermisbruik

De politie heeft een nieuwe online omgeving ontwikkeld waar basisscholen slachtoffers van kindermisbruik kunnen identificeren. Schoolalert maakt het voor politie en het Openbaar Ministerie (OM) mogelijk om aan een leerkracht of schoolleider van een basisschool te vragen of zij een jong slachtoffer herkennen. Hierbij wordt geen kinderpornografisch materiaal getoond, maar bijvoorbeeld alleen het gezicht of de kleding van het slachtoffer.

Gegevens van slachtoffers worden volgens de geldende privacywetgeving verwerkt, zo stelt de politie. Scholen krijgen alleen toegang tot de gegevens via een online omgeving van de politie. "Met een Schoolalert vragen we de basisscholen om hulp en hoeft landelijke opsporingsberichtgeving mogelijk niet meer. Hiermee kan worden voorkomen dat het jonge slachtoffer publiek bekend wordt", zegt Ben van Mierlo van de politie.

Afbeeldingen van kinderen worden na korte tijd weer uit de omgeving verwijderd of direct nadat een slachtoffer is ge√Įdentificeerd. Deelname aan Schoolalert is niet verplicht. Van Mierlo verwacht echter dat dat negentig procent van de basisscholen zal meedoen. De eerste zaak zou eind februari aan scholen moeten worden aangeboden. De politie denkt Schoolalert zo'n drie a vier keer per jaar in te zetten.