Autoriteit Persoonsgegevens start met algoritmetoezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt vanaf vandaag ook toezicht op algoritmes. Binnen de privacytoezichthouder komt een nieuw organisatieonderdeel: de directie Coördinatie Algoritmes. Het nieuwe toezicht bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het verzamelen en analyseren van signalen over de risico's en gevolgen algoritmegebruik en het delen van kennis daarover.

Verder is het plan om bestaande samenwerkingen bij algoritmetoezicht te versterken en faciliteren. Ook zal de AP in samenwerking met de andere toezichthouders thema’s over algoritmegebruik in kaart brengen en het gezamenlijk uitleggen van juridische normen en kaders over algoritmes ondersteunen. De Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt dit jaar 1 miljoen euro voor het algoritmetoezicht, oplopend naar structureel 3,6 miljoen euro in 2026.

"Algoritmes en artificiële intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons leven. Dit biedt vele kansen en maakt belangrijke innovaties mogelijk. Maar de dreiging om de mens en de menselijke maat daarbij uit het oog te verliezen, ligt op de loer. Algoritmes kunnen grote impact hebben op mensenlevens en op onze samenleving", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Het kan dan gaan om zaken of iemand wel of niet een lening krijgt, of iemand aan extra controle wordt onderworpen en of iemand wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. "Transparantie over het gebruik van algoritmes is daarom cruciaal om discriminatie en willekeur te voorkomen", stelt Wolfsen verder. In de loop van dit jaar zal de Autoriteit Persoonsgegevens samen met de andere toezichthouders en de betrokken ministeries identificeren wat er verder nodig is om het algoritmetoezicht in Nederland te versterken.