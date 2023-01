Taakstraf voor medewerker Belastingdienst die ongeoorloofd data opvroeg

Een medewerker van de Belastingdienst die ongeoorloofd gegevens opvroeg is wegens computervredebreuk veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. In de woning van de verdachte werd achter de plinten van de keukenkastjes 920.000 euro contant geld aangetroffen, maar volgens de rechter kan witwassen niet worden bewezen.

De 53-jarige verdachte werkte sinds april 2007 bij de Belastingdienst waar hij mkb-bedrijven controleerde op fraude. Halverwege 2020 meldde hij zich ziek. De Rijksrecherche kwam de man op het spoor nadat in berichten van berichtendienst Sky drie foto’s waren gedeeld, afkomstig van het computerscherm van een medewerker van de Belastingdienst. Het bleek te gaan om gegevens uit een systeem waarin te vinden is wie de eigenaar is van een bepaald kenteken, en wie de gezinsleden zijn.

Het OM stelt dat de fiscusmedewerker tegen betaling gegevens opzocht. Omdat de bevragingen die hij had gedaan buiten zijn werkterrein lagen is hij vorig jaar juli aangehouden. Tijdens een doorzoeking van zijn woning werd 920.000 euro aan contant geld gevonden. De verdachte verklaarde dat hij niet wist dat het geld in zijn woning lag en hoe het daar terecht is gekomen.

Systemen van de Belastingdienst laten aan medewerkers de tekst zien: "Waarschuwing! Gebruik is alleen toegestaan voor geautoriseerde, expliciet door de organisatie vastgestelde doeleinden. Gebruik wordt gelogd, misbruik wordt gestraft." Verder is op alle medewerkers van de Belastingdienst de Gedragscode Integriteit Rijk van toepassing. In deze gedragscode is een paragraaf opgenomen met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met informatie.

Uit de loggegevens blijkt dat de verdachte bevragingen heeft gedaan met betrekking tot zijn ex-schoonvader en het pensioenfonds waaruit zijn ex-schoonvader inkomsten ontvangt. Ook vroeg de verdachte gegevens op met betrekking tot zijn broer. Verder blijkt uit foto’s die zijn aangetroffen op de telefoon van de verdachte dat hij gegevens over andere personen heeft opgevraagd.

Naast deze privébevragingen heeft de man van augustus 2020 tot en met juli 2022 bevragingen gedaan waarvan een groot deel betrekking had op personen in het criminele milieu. De Belastingmedewerker verklaarde dat mogelijk iemand anders op zijn computer en met zijn gebruikersnaam en wachtwoord had ingelogd en de bevragingen verrichtte. De rechtbank vindt die verklaring echter niet aannemelijk en stelt dat niet anders kan worden geconcludeerd dat de verdachte hiervoor verantwoordelijk was.

"Voor alle bevragingen geldt dat deze zijn verricht met behulp van een valse sleutel aangezien verdachte de bevragingen vanuit zijn functie als medewerker van de Belastingdienst heeft gedaan en zijn gebruikersnaam en wachtwoord heeft gebruikt bij het inzien van en delen van gegevens uit dossiers, waartoe hij niet bevoegd was", zo stelt de rechter.

Die merkt op dat de systemen van de Belastingdienst toegang geven tot informatie over het leven van miljoenen Nederlanders. "De overheid en de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat een belastingambtenaar daar integer en uiterst zorgvuldig mee om gaat. Verdachte heeft dit vertrouwen ernstig geschaad en daarmee ook het vertrouwen in de Belastingdienst", aldus de rechter, die dit de verdachte zeer aanrekent.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van drie jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter achtte het witwassen niet bewezen en hield ook rekening met de gevolgen van de zaak voor de verdachte. Daarop kwam de rechter tot een taakstraf van 180 uur. De 920.000 euro die bij de man werd aangetroffen is voor de rechthebbende in bewaring gesteld.