Kamervragen over kennis kunstmatige intelligentie bij overheid en onderwijs

Na D66 heeft ook de VVD Kamervragen gesteld over de impact van ChatGPT en kunstmatige intelligentie op het onderwijs en de Nederlandse samenleving. Aanleiding is berichtgeving dat leerlingen ChatGPT gebruiken voor het maken van hun huiswerk. "Is voldoende expertise over kunstmatige intelligentie aanwezig op het ministerie en breder binnen de rijksoverheid?", zo willen VVD-Kamerleden Paul, Van der Woude, El Yassini en Rajkowski van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs en minister Adriaansens van Economische Zaken weten.

"Zijn schoolbesturen en leraren voldoende op de hoogte van de risico's van kunstmatige intelligentie voor het onderwijs?", zo vragen de VVD-Kamerleden verder. De ministers moeten ook duidelijk maken of er onderzoek wordt gedaan naar de manier waarop kunstmatige intelligentie het onderwijs gaat veranderen. Dijkgraaf, Wiersma en Adriaansens is ook gevraagd of ze het ermee eens zijn dat de kennis in de samenleving, en dus ook in het onderwijs, over kunstmatige intelligentie moet worden vergroot. De bewindslieden hebben drie weken om met een reactie te komen.