Aantal bankkantoren in Nederland afgelopen jaren sterk gedaald

Het aantal bankkantoren in Nederland is de afgelopen jaren sterk gedaald. Telde ons land begin deze eeuw nog 6100 bankkantoren, dat zijn er tegenwoordig nog maar 420. Een daling van 93 procent, zo meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Zo telt ABN Amro 27 bankfilialen, gevolgd door ING en Rabobank met respectievelijk 57 en 136 kantoren. SNS is met ruim 200 bankkantoren het best vertegenwoordigd. ING heeft naast de volwaardige kantoren ook ruim 200 servicepunten. De banken verwachten dat het aantal vestigingen verder zal afnemen. ABN Amro, ING en Rabobank zeggen dat ze hun kantoren sluiten omdat er steeds minder mensen komen. Daarnaast wordt er vol ingezet op online bankieren.

Naast Nederland daalt ook in België het aantal bankkantoren. Volgens non-profitorganisatie Financité verloor België in tien jaar tijd de helft van zijn bankkantoren. Eind 2021 waren dat er nog maar 3800. Het verlies van 423 vestigingen in 2021 komt overeen met de sluiting van minstens één vestiging per dag. De daling is vooral sterk bij de grote banken.