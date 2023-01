Google-advertenties voor populaire software leiden naar ransomware

Criminelen maken op grote schaal gebruik van Google-advertenties om ransomware en andere malware te verspreiden, zo waarschuwen beveiligingsonderzoekers. Wie via Google zoekt naar populaire software zoals WinRAR, LibreOffice, AnyDesk, VirtualBox, OBS, Blender en KMPlayer krijgt allerlei advertenties te zien die zogenaamd naar de officiële downloadsite lijken te wijzen, maar in werkelijkheid op een malafide, nagemaakte website uitkomen die malware aanbiedt.

De afgelopen maanden is er geregeld gewaarschuwd voor het gebruik van Google-advertenties voor de verspreiding van malware, maar Google heeft het probleem nog altijd niet opgelost. Beveiligingsonderzoeker German Fernandez ontdekte bij één van de advertenties dat de achterliggende malware bij Bitbucket was gehost en in een paar dagen tijd duizenden keren was gedownload. Een aantal weken geleden adviseerde de FBI vanwege de malafide advertenties in de zoekmachine van Google nog het gebruik van een adblocker.

Volgens onderzoeker Will Dormann zullen er ongetwijfeld mensen zijn die een adblocker gebruiken of zeggen dat ze nooit op advertenties klikken of hier in zouden trappen. "Maar sommige mensen trappen hier wel in. Het is een kwestie van getallen."