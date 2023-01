Vergoeding eHerkenning blijf tot komst van gratis inlogmiddel overheid

Ondernemers die Belastingaangifte willen doen krijgen de kosten voor de aanschaf van eHerkenning vergoed totdat er een gratis inlogmiddel van de overheid beschikbaar is. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten. Op dit moment zijn bedrijven verplicht om via eHerkenning aangifte bij de Belastingdienst te doen. In tegenstelling tot DigiD is eHerkenning niet gratis en moeten bedrijven dit bij een commerciële aanbieder afnemen.

Voor ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van belastingaangifte is er een vergoeding van 24,20 euro per jaar, wat gelijk is aan het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder aangeschaft kan worden. Afgelopen september liet Van Huffelen weten dat de vergoeding voor een periode van twee jaar is verlengd. Ook maakte de staatssecretaris bekend dat de overheid werkt aan een gratis inlogmiddel om belastingaangifte te doen.

"Op dit moment is er een beperkte keuzevrijheid voor bedrijven. Om in te loggen bij de overheidsdienstverlening dient er gebruik te worden gemaakt van eHerkenning, dat in een publiek private samenwerking wordt uitgegeven", aldus Van Huffelen. "De Wet digitale overheid maakt het mogelijk dat er ook nieuwe private aanbieders in het bedrijvendomein hun diensten kunnen aanbieden. Daarnaast wordt gewerkt aan de introductie van een publiek middel voor bedrijven om toegang te krijgen tot de digitale dienstverlening van de Belastingdienst", laat ze verder weten op vragen van het CDA.

Wanneer het gratis inlogmiddel van de overheid precies gereed is, is nog onbekend. De VVD wilde dan ook weten of de vergoeding ook na de onlangs aangekondigde verlenging van twee jaar blijft bestaan als het gratis inlogmiddel nog niet beschikbaar is. "Ja, ik zal de compensatieregeling verlengen totdat er een gratis publiek alternatief beschikbaar is", reageert de staatssecretaris.