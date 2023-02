Canadese boekenwinkelketen accepteert door cyberincident alleen cash

Indigo, de grootste boekenwinkelketen in Canada, kan vanwege een "cybersecurity incident" alleen nog contant geld in de winkels accepteren. Ook de website van Indigo is al drie dagen offline. Dat laat het bedrijf in een verklaring weten. Details over de aard van de aanval zijn niet gegeven, behalve dat de boekenwinkel hoopt alle systemen zo snel mogelijk weer online te hebben.

Indigo heeft zo'n honderdtachtig winkels in Canada. Die kunnen op dit moment alleen contante betalingen verwerken, aangezien elektronische betalingen niet mogelijk zijn. Ook kan de boekenwinkelketen geen cadeaubonnen accepteren en is het niet mogelijk om boeken te retourneren.