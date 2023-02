CNV: bijna twintig procent werknemers gemonitord door werkgever

Bijna twintig procent van de werknemers wordt door hun werkgever gemonitord. Van zestien procent weet de werkgever via een GPS-systeem waar de werknemer zich bevindt en bij dertien procent registreert de werkgever welke websites hun medewerkers bezoeken, zo stelt vakbond CNV op basis van onderzoek onder 2600 werkenden. Verder geeft één op de drie ondervraagde medewerkers aan dat er bij hun op het werk camera's hangen.

Bijna een kwart laat weten dat de monitoring van zijn of haar werkzaamheden de afgelopen jaren toeneemt en vier op de tien stelt dat de werkgever via digitale mogelijkheden meer over hen weet dan vijf jaar geleden. Eén op de tien werknemers zegt geconfronteerd te worden met informatie die de werkgever via digitale monitoring over hen heeft verkregen. Een kwart vreest dat de werkgever de digitaal verkregen informatie tegen hen gebruikt.

De werknemers die aan het onderzoek deelnamen zijn niet blij met deze ontwikkeling. 71 procent wil niet dat hun werkgever alles van hen weet en veertig procent vindt het een probleem dat zijn of haar werkgever steeds meer mogelijkheden heeft om hem te controleren. "De controledrift van werkgevers neemt in snel tempo toe. Werkgevers maken gretig gebruik van digitale middelen om werknemers te controleren. Privacy staat steeds meer bij het grofvuil", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Hij merkt op dat monitoring juridisch gezien alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan, bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is. "Maar gezien de hoeveelheid mensen die door hun werkgever worden gecontroleerd, lijken werkgevers massaal de wet te overtreden", aldus de CNV-voorzitter. "Werkgevers moeten sturen op vertrouwen, controle is schadelijk voor de onderlinge verhoudingen, de productiviteit en de werksfeer. Funest in een tijd waarin het psychisch verzuim zeer hoog is. Werkgevers moeten zich bovenal houden aan de wet en hun personeel niet steeds meer lukraak illegaal monitoren."