Universiteit Leiden verwijdert honderden slimme camera's na privacyzorgen

De Universiteit Leiden gaat honderden slimme camera's die het tijdens de coronapandemie inzette en eind 2021 na grote ophef uitschakelde definitief verwijderen. Begin dit jaar bleek dat de universiteit de camera's weer wilde inschakelen, wat tot Kamervragen van de SP aan minister Dijkgraaf van Onderwijs leidde.

Afgelopen maandag adviseerde de Universiteitsraad negatief aan het College van Bestuur over het gebruik van de camera's. Met de "classroom scanners" monitorde de universiteit hoeveel mensen er in een ruimte aanwezig waren. Het ging om bijna vierhonderd camera's die zonder eerst een privacyonderzoek te doen werden ingezet. Dat onderzoek had wel eerst moeten plaatsvinden.

Daarnaast sprak de universiteit continu over ‘sensoren’ of ‘scanners’, waardoor het voor veel mensen niet duidelijk was dat het om videocamera’s ging. In december 2021 besloten medewerkers en studenten van de universiteit tegen de aanwezigheid van de camera's te demonstreren en eisten dat de apparaten zouden worden verwijderd. Ondanks het protest liet de universiteit in eerste instantie weten dat het de camera's zou blijven gebruiken en dat de privacy van personeel en studenten was gewaarborgd.

Een aantal dagen later ging het college van bestuur toch overstag en besloot de camera's uit te zetten. Daarnaast besloot de universiteit het privacyonderzoek te laten uitvoeren dat het in eerste instantie voor de plaatsing van de camera's al had moeten plaatsvinden. Begin januari meldde het Leids universitair weekblad dat de universiteit de camera's weer wilde inschakelen. Het College stelde dat de privacy- en veiligheidsproblemen inmiddels zijn verholpen.

De Universiteitsraad stemde twee weken geleden al tegen het opnieuw aanzetten van de camera's, zo meldt Mare nu. Volgens de Universiteitsraad is het gebruik van dergelijke apparatuur niet passend voor het beoogde doel, namelijk het tellen van het aantal personen in een ruimte. Het advies van de raad is niet bindend, maar het College had al aangegeven zich erbij neer te leggen wanneer de raad met een negatief advies zou komen. De universiteit maakt nu een plan om de camera's te ontmantelen en wil zich uit oogpunt van duurzaam hergebruik inspannen om er een passende herbestemming aan te geven buiten de universiteit.