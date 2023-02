Chatapp Signal vertrekt uit VK als nieuwe wetgeving encryptie ondermijnt

Chatapp Signal stopt met het aanbieden van diensten in het Verenigd Koninkrijk als nieuwe wetgeving encryptie zou ondermijnen. Dat laat Signal "president" Meredith Whittaker tegenover de BBC weten. "Signal zou honderd procent zeker vertrekken", aldus Whittaker die verantwoordelijk is voor het beleid, image en strategie van de chatapp.

De kritiek van Whittaker richt zich op de omstreden Online Safety Bill. Het wetsvoorstel kwam eerder door experts en burgerrechtenbewegingen onder vuur te liggen omdat die encryptie zou ondermijnen en een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting zou vormen. Vervolgens kwam de Britse regering met een aangepast wetsvoorstel. Dat zou volgens de beleidsmakers end-to-end encryptie niet verbieden.

Critici stellen dat de wetgeving platforms en diensten kan verplichten om de content van hun gebruikers te controleren. "Het is belangrijk dat techbedrijven al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat hun platforms geen broedplaats voor pedofielen worden", aldus het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. "De Online Safety Bill vormt geen verbod op end-to-end encryptie, maar maakt duidelijk dat technologische veranderingen niet op zo'n manier moeten worden geïmplementeerd dat de openbare veiligheid wordt geraakt, met name de veiligheid van kinderen op internet."

Whittaker noemt dit "magisch denken", waarbij beleidsmakers geloven dat het mogelijk is om alleen privacy voor de 'good guys' te hebben. "Encryptie beschermt iedereen of het is voor iedereen stuk." De Signal-president vreest dat de "backdoors" die het scannen van berichten mogelijk moeten maken ook door statelijke actoren en criminelen zijn te misbruiken.

Volgens Whittaker kan de Online Safety Bill dan ook de mogelijkheid voor Signal om diensten in het VK aan te bieden in gevaar brengen. "Dit kan zeker, en we zouden absoluut honderd procent zeker vertrekken dan het vertrouwen te ondermijnen dat mensen in ons hebben om echte privécommunicatie te bieden. We hebben onze privacybeloftes nog nooit verzwakt en zullen dat ook nooit doen." Eerder deze maand sloegen ook meerdere burgerrechtenbewegingen alarm over de wetgeving en riepen op om end-to-end encryptie en het recht op privécommunicatie te beschermen.